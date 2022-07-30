Армия Минобороны РФ показало кадры работы артиллерии и инженерных подразделений НМ ДНР Ранее ведомство продемонстрировало кадры работы РСЗО «Град» артиллерийских подразделений Народной милиции. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России продемонстрировало кадры работы военнослужащих артиллерийских и инженерных подразделений 1-го армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики в зоне проведения специальной военной операции. Ранее МО показало кадры боевой работы реактивной системы залпового огня «Град» артиллерийских подразделений первого армейского корпуса НМ ДНР. В ходе спецоперации на Украине расчеты беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции украинских военных, их координаты были переданы артиллеристам. После их уточнения по укрепрайонам был нанесен удар батареи РСЗО БМ-21 «Град». В ночное время бойцы НМ ДНР также вели огневую работу по выявленной бронетехнике противника. Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика