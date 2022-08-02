КНР приостановила импорт ряда продовольственных товаров Тайваня

В сообщении указывается, что официальная причина приостановки импорта, вероятно, связана с соблюдением компаниями новых правил таможенного оформления КНР.

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Китайские власти приостановили импорт ряда продовольственных товаров Тайваня. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова со ссылкой на Комитет по сельскому хозяйству Тайваня.

Как передает ТАСС со ссылкой на местное агентство, данные меры интерпретируются как ответный шаг на вероятный визит в Тайбэй спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

Согласно сообщению, комитет узнал о приостановке импорта товаров ряда продовольственных компаний Тайваня в понедельник и в настоящее время выясняет, сколько предприятий затронули данные меры. Отмечается, что в черный список попали компании по производству чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей. Кроме того, под ограничение также попала продукция около 700 рыболовецких судов.

В сообщении указывается, что официальная причина приостановки импорта, вероятно, связана с соблюдением компаниями новых правил таможенного оформления Китайской Народной Республики.

Ранее самолет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура. Данные сайта Flightradar свидетельствуют о том, что самолет вылетел в 15.42 по местному времени, но не сообщается, куда направилось воздушное судно.

Напомним, в Китайской Народной Республике предупредили, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань «подорвет отношения» между Китаем и США, так как вопрос целостности китайской территории является «красной линией» для государства. В свою очередь, в Белом доме прокомментировали ситуацию и сообщили, что планы посещения острова спикер палаты представителей США не подтверждала, но она имеет право сделать этот визит.