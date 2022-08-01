В Белом доме заявили, что Пелоси не подтвердила планов по визиту на Тайвань администрации США

Вместе с тем, в администрации президента США добавили, что Пелоси имеет право посетить Тайвань.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не подтверждала администрации президента планов посетить Тайвань, хотя имеет на это право. По его словам, Вашингтон считает, что у КНР нет причин использовать визит Пелоси на остров в качестве предлога для «агрессии в отношении Тайваня».

«Спикер палаты представителей США имеет право посетить Тайвань, и спикер палаты представителей ранее уже посещал Тайвань без инцидентов», - цитирует РИА Новости слова Кирби.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о поездке на Тайвань остается исключительно за Нэнси Пелоси.

«Если Нэнси Пелоси решит поехать, то это будет ее решение», - цитирует слова Блинкена ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что Нэнси Пелоси может посетить Тайвань, невзирая на опасения властей США. По данным CNN, в Белом доме выразили обеспокоенность насчет реакции китайской стороны на данный визит.