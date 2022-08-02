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В КНР предупредили власти США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Алиса Краузе
01:10 02.08.2022
В Китае предупредили США, что визит Пелоси на Тайвань заметно скажется на отношениях двух стран.
В КНР предупредили власти США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
© Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Визит спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань негативно скажется на взаимодействии США и Китая. Соответствующее заявление сделал постпред КНР при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь.

«Это подорвет отношения между странами», - заметил представитель КНР во время своего выступления на пресс-конференции.

Дипломат отметил, что вопрос целостности китайской территории, неотъемлемой частью которой является Тайвань, выступает для государства «красной линией». И власти Соединенных Штатов, по словам Цзюня, должны осознавать , к чему могут привести их действия.

Как обозначил постпред, Китай не намерен позволять другим странам потворствовать сепаратистским движениям на его землях. Также дипломат посчитал недопустимым вмешательство во внутренние дела КНР.

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