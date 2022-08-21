Коллега Дугиной заявил, что ее убийство было целенаправленным

Политолог Карнаухов считает, что метили именно в Дарью, а не в ее отца.

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Сергей Карнаухов, российский политолог и знакомый журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что скорее всего журналистку девушку убили не случайно. По его мнению, убить хотели именно ее, а не ее отца Александра Дугина.

«У меня лично нет сомнений в точности, целенаправленности этого теракта: убивали ее, убивали персонально Дарью Платонову (Дарью Дугину). Задача была нанести удар целенаправленно, не допустить гибели ни одного иного человека», - рассказал он.

До этого коллега девушки поделился в своем Telegram-канале мнением, что покушаться на Александра было бы «странным выбором», так как сейчас более заметной в публичном пространстве стала его дочь. Он отметил ее патриотичность и яркость.

«Я смотрел на неё и думал, что вот так вот зажигаются сияющие беспрецедентные по масштабу звезды, которые должны будут в будущем освещать будущее, освещать нашу страну. И вот Даша погибла, погибла вчера чудовищной смертью», - поделился он со «Звездой».

У Карнаухова нет сомнений, что за смертью девушки стоит Запад.

Ранее обозреватель отдела политики в газете «Взгляд» рассказал, почему, по его мнению, Вашингтону и Лондону выгодно убийство журналистки. Он, однако, выразил сомнения в том, что убить хотели именно ее.

Сегодня утром взорвалась и загорелась машина, за рулем которой ехала Дарья Дугина. Девушка погибла на месте. СК возбудил уголовное дело по факту убийства.