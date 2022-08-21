Политолог рассказал, почему Вашингтону и Лондону выгодно убийство Дугиной

Михаил Мошкин считает, что за убийством девушки стоит Запад. По его мнению, целью был Александр Дугин, так как он влиял «на практику российской власти».

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Михаил Мошкин, обозреватель отдела политики газеты «Взгляд», поделился мнением об убийстве Дарьи Дугиной. Он рассказал, почему, по его мнению, в произошедшем замешан Запад.

«Высказываются мнения, и я с ними склонен согласиться, о том, что исток заказа надо искать на Западе», - заявил он.

Он отметил, что Дарья недавно была внесена в санкционный список Великобритании, а ее отец является значимой фигурой в российской политике. По словам Мошкина, согласно фактам, скорее всего целью был именно Александр.

Политолог напомнил, что существует мнение о якобы влиянии Дугина на «практику российской власти». И, хотя это преувеличение, по мнению эксперта, такая репутация ставит философа под удар.

«Безусловно, заказчики этого злодеяния на Западе. В Лондоне, Вашингтоне», - считает Мошкин.

Ранее сообщалось, что прокуратура поставила расследование убийства Дарьи на контроль. СК уже возбудил уголовное дело, и прокуратура будет следить за ходом и результатами расследования.