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В МИД КНР подтвердили жесткий ответ Китая в случае визита Пелоси на Тайвань

Алексей Курильченко
10:22 02.08.2022
Китайский дипломат Чуньин подтвердила, что КНР уделяет пристальное внимание маршруту Пелоси.
В МИД КНР подтвердили жесткий ответ Китая в случае визита Пелоси на Тайвань
© Фото: Chris Kleponis, CNP, Globallookpress
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Китай намерен «дать жесткий ответ» в случае, если спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

«Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Пелоси «точно посетит» Тайвань, но останется ли она там на ночь, неизвестно. По имеющимся данным, Пелоси должна приземлиться в аэропорту Суншань в Тайбэе 2 августа примерно в 22.30 по местному времени (17.30 мск). Вся делегация составляет примерно 20 человек. На данный момент известно, что спикер находится в Малайзии. На фоне информации о визите Пелоси на Тайвань в район Тайваньского пролива вышли два авианосца Народно-освободительной армии Китая.

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