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Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию

Игнат Далакян
08:30 02.08.2022
Ожидается, что вечером Пелоси вылетит в Тайвань.
Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию
© Фото: Chris Kleponis, CNP, Globallookpress
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Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию.

«Спецборт с Пелоси и ее окружением приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге», - передает местное новостное агентство Bernama.

Ожидается, что отсюда спикер палаты представителей конгресса США вылетит на Тайвань. Визит Пелоси на остров может состояться уже сегодня вечером.

Ранее японская версия газеты Wall Street Jourmal сообщила, что Нэнси Пелоси «точно посетит» Тайвань, но останется ли она там на ночь - неизвестно. Как передает газета, спикер палаты представителей конгресса США должна приземлиться в аэропорту Суншань в Тайбэе 2 августа примерно в 22:30 по местному времени.

До этого в Китайской Народной Республике предупредили власти Соединенных Штатов о последствии визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что визит Пелоси на Тайвань заметно скажется на отношениях двух стран.

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