Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации

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С поздравлением с 92 годовщиной профессионального праздника - Днем Воздушно-десантных войск - к военнослужащим и ветеранам обратился командующий ВДВ, генерал-полковник Михаил Теплинский.

«Десантники во все времена своим ежедневным ратным трудом подтверждали свою профессиональную надежность. Но особенно это проявлялось в боевой обстановке», - заявил он.

Теплинский указал, что ВДВ были в авангарде Вооруженных сил не только в годы Великой Отечественной войны, но и в послевоенные годы. В частности, в Демократической Республике Афганистан и на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике. Участвовали в миротворческих операциях в Боснии и Герцеговине, в Косово и Абхазии.

«В настоящее время нынешнее поколение десантников с достоинством и честью продолжает традиции крылатой гвардии в ходе участия в специальной военной операции на Украине. За проявленное мужество и героизм более пяти тысяч военнослужащих войск награждены государственными наградами, а 17 из них - удостоены высокого звания Героя Российской Федерации», - сказал командующий ВДВ.

Командующий ВДВ отметил, что «такого сплоченного коллектива, как в Воздушно-десантных войсках, нет нигде, что положительно сказывается на выполнении боевых задач, а поддержка друг друга играет ключевую роль». Отдельные слова генерал-полковник адресовал к выполняющим боевые задачи СВО военнослужащим.

«Я преклоняюсь перед вашим мужеством и героизмом. Именно вы сегодня куете новую летопись Воздушно-десантных войск, закладываете новые традиции и формируете новый облик "крылатой пехоты"», - подытожил генерал-полковник.

В завершение поздравления с праздником командующий ВДВ, генерал-полковник Михаил Теплинский искренне пожелал «крепкого "десантного" здоровья, удачи, везения, терпения в наше нелегкое время, чтобы близкие радовали и меньше огорчали, теплого и чистого мирного неба вам и вашим близким, успехов в службе на нашей благо Родины - сильной и великой России».