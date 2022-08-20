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«С такими друзьями враги не нужны»: в Newsweek отметили, что Испания отвернулась от Украины

Марина Крижановская
04:48 20.08.2022
Автор материала отметил, что Испания - абстрагировавшаяся от вооруженного конфликта страна НАТО, «щедро обещает» Украине, но мало делает.
«С такими друзьями враги не нужны»: в Newsweek отметили, что Испания отвернулась от Украины
© Фото: Juan Manuel Serrano Arce Keystone Press Agency Globallookpress
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В американской прессе появились сообщения, что Украина якобы теряет одного из своих надежных союзников - Испанию. В частности, автор статьи Хорхе Гонсалес-Галларса указал, что испанское королевство «щедро обещает и скудно выдает».

Свои мысли он изложил в статье для журнала Newsweek. Автор отмечает, что Испания - абстрагировавшаяся от вооруженного конфликта страна НАТО. Гонсалес-Галларса задает риторический вопрос: кому нужны такие союзники.

«Испания - аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта - овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками?», - приводит его слова издание.

Автор отметил, что в июне этого года королевство пообещало украинской стороне направить 40 танков Leopard 2A4 производства Германии и обучить украинцев их использованию. Позднее официальному Мадриду пришлось извиниться перед Берлином «за волнение и давление, которое он оказал на канцлера».

«Как результат: украинцы выглядят потерявшими веру в Испанию», - пишет Хорхе Гонсалес-Галларса.

Немногим ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что при Байдене военная помощь США Украине превысила 10 миллиардов долларов. Американский чиновник добавил, что США продолжат «предоставлять Украине дополнительные системы и вооружения, тщательно выверенные с тем, чтобы максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров».

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