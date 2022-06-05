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Испания заявила о готовности направить Киеву зенитные ракеты и танки

Виктория Ивашечкина
11:07 05.06.2022
Правительство страны планирует предоставить Киеву немецкие танки Leopard A4, которые «десятилетия находятся в спячке».
Испания заявила о готовности направить Киеву зенитные ракеты и танки
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
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Испания готовит поставки зенитных ракет и танков Украине. Об этом сообщает испанская газета Pais, ссылаясь на источники в правительстве страны.

Утверждается, что Испания готова сделать «качественный скачок» в своей военной поддержке Киеву. Ранее Мадрид доставлял Киеву боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкие вооружения. 

Правительство страны готово передать немецкие танки Leopard A4, которые «десятилетия находятся в спячке». Сообщается, что 40 танков могут быть восстановлены и переданы украинским войскам. Испания также предложила Украине обучить ее военных эксплуатации Leopard A4.

Газета пишет, что министерство обороны Испании завершает поставку Киеву батареи зенитных ракет малой дальности Shorad Aspide. Издание напомнило, что в апреле премьер Испании Педро Санчес заявил, что отправил 200 тонн боеприпасов, военного снаряжения на Украину.

Ранее сообщалось, что Швеция отправит на Украину противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7-мм винтовки, включая боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным силам Украины.

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