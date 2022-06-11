Business Insider: в Испании извинились перед властями ФРГ за намерение направить Украине танки

Сообщается, что испанская сторона намеревалась направить на Украину до четырех десятков немецких танков, что потребовало бы согласия Германии.

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В западной прессе появились сообщения о том, что официальному Мадриду пришлось извиниться перед Берлином «за волнение и давление, которое оно оказало на канцлера». В частности, сообщается, что Испания намеревалась отправить до 40 немецких танков Leopard A4 на Украину. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Это был бы первый случай, когда член Североатлантического альянса направляет современные танки на Украину. Чрезвычайно усилится давление на канцлера Олафа Шольца», - сообщается на страницах издания.

Так, в результате официальные лица Испании «это признали, <...>, извинились перед федеральным правительством за волнение и давление, которое было оказано на канцлера».

«Машины явно полностью изношены и их придется ремонтировать в ближайшие месяцы. И в любом случае, отправку сначала придется согласовывать с правительством Германии», - подытоживает автор материала.

Ранее в британском издании появилась статья, автор которой - бывший руководитель Вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс - считает, что у Запада отсутствует стратегия по ситуации на Украине. В статье для The Telegraph он пишет, что скорее это можно назвать «"стратегией" под названием "давайте посмотрим, как все сложится", иными словами, это вообще не стратегия».