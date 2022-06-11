В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Business Insider: в Испании извинились перед властями ФРГ за намерение направить Украине танки

Марина Крижановская
23:38 11.06.2022
Сообщается, что испанская сторона намеревалась направить на Украину до четырех десятков немецких танков, что потребовало бы согласия Германии.
Business Insider: в Испании извинились перед властями ФРГ за намерение направить Украине танки
© Фото: VerÃ�Nica Lacasa Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

В западной прессе появились сообщения о том, что официальному Мадриду пришлось извиниться перед Берлином «за волнение и давление, которое оно оказало на канцлера». В частности, сообщается, что Испания намеревалась отправить до 40 немецких танков Leopard A4 на Украину. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Это был бы первый случай, когда член Североатлантического альянса направляет современные танки на Украину. Чрезвычайно усилится давление на канцлера Олафа Шольца», - сообщается на страницах издания.

Так, в результате официальные лица Испании «это признали, <...>, извинились перед федеральным правительством за волнение и давление, которое было оказано на канцлера».

«Машины явно полностью изношены и их придется ремонтировать в ближайшие месяцы. И в любом случае, отправку сначала придется согласовывать с правительством Германии», - подытоживает автор материала.

Ранее в британском издании появилась статья, автор которой - бывший руководитель Вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс - считает, что у Запада отсутствует стратегия по ситуации на Украине. В статье для The Telegraph он пишет, что скорее это можно назвать «"стратегией" под названием "давайте посмотрим, как все сложится", иными словами, это вообще не стратегия».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:45 В стране и мире
Мирошник: с предприятия «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители
22:31 В стране и мире
Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Ленобласти
21:07 В стране и мире
Зеленский одобрил отправку бойцов теробороны Украины в зону боевых действий
18:12 В стране и мире
Путин подписал закон о бесплатном проезде в электричках для детей до семи лет
18:29 Спорт
Видео
В Москве состоялся гала-матч Народной футбольной лиги с участием звездных игроков
Популярное
Видео
В Москве состоялся гала-матч Народной футбольной лиги с участием звездных игроков
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами уничтожен пункт дислокации наемников под Харьковом
Видео
ПВО ВС РФ в ходе спецоперации сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25
Видео
Пошел пакет, покидаем позиции: работа «Града» НМ ДНР по позициям ВСУ под Авдеевкой
Видео
Корреспондент «Звезды» показал огонь по позициям ВСУ прямо из окопа
Видео
В Благовещенске открыт первый автомобильный мост между РФ и КНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.