Армия Международный антифашистский конгресс Шойгу анонсировал масштабную морскую тематическую акцию «Сила в правде» на Севморпути В рамках акции, которая стартует 22 августа, большой десантный корабль «Иван Грен» совершит поход в Северному морскому пути. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о проведении масштабной морской тематической акции «Сила в правде». В ходе открытия первого Международного антифашистского конгресса глава оборонного ведомства заявил, что акция на Северном морском пути стартует 22 августа. «22 августа, в День Государственного флага на Северном флоте стартует первая масштабная морская тематическая акция "Сила в правде". В ее рамках большой десантный корабль "Иван Грен" совершит поход по Северному морскому пути и зайдет в отдаленные города и гарнизоны», - заявил Шойгу. Напомним, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье стартовал 1-й Международный антифашистский конгресс. Мероприятие направлено на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма. В работе конгресса примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и военные делегации дружественных стран, ветераны Великой Отечественной войны. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика