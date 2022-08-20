Минобороны России: доказательства химического терроризма Киева направят в ОЗХО

Режим Зеленского, как заметили в МО РФ, на фоне военных поражений в Донбассе и других регионах, санкционировал террористические акты против российских военнослужащих и мирного населения с применением химических отравляющих веществ.

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В Минобороны России заявили, что доказательства химического терроризма киевского режима будут направлены в Организацию по запрещению химического оружия.

Режим Зеленского, как заметили в МО РФ, на фоне военных поражений в Донбассе и других регионах, санкционировал террористические акты против российских военнослужащих и мирного населения с применением химических отравляющих веществ.

«Тридцать первого июля сего года российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В"», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что для установления причин отравления специалисты Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России провели дополнительный анализ. Он однозначно подтвердил наличие органического яда искусственного происхождения - ботулотоксина типа «В».

«В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», - подчеркнули в Минобороны России.

Также в МО РФ отметили, что с учетом полученных доказательств государственного терроризма со стороны Киева, сейчас проводится расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Ранее начальник войск РХБЗ прокомментировал реакцию Европы на возможную аварию на Запорожской атомной электростанции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов