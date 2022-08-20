В МО РФ заявили о санкционировании режимом Зеленского химического терроризма
В Министерстве обороны России заявили, что режимом президента Украины Владимира Зеленского санкционирован химический терроризм. По данным оборонного ведомства, российская сторона готовит подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов по данному факту.
«На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ», - отметили в ведомстве.
Кроме того, в МО РФ указали, что доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов высказался об участниках опытов лабораторий на Украине. По его словам, они живут в страхе, и когда им внушают, что Россия - это враг, «когда просто платят деньги», то страх не возникал.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.