В МО РФ заявили о санкционировании режимом Зеленского химического терроризма

Российская сторона готовит подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов по данному факту, отметили в ведомстве.

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В Министерстве обороны России заявили, что режимом президента Украины Владимира Зеленского санкционирован химический терроризм. По данным оборонного ведомства, российская сторона готовит подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов по данному факту.

«На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в МО РФ указали, что доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов высказался об участниках опытов лабораторий на Украине. По его словам, они живут в страхе, и когда им внушают, что Россия - это враг, «когда просто платят деньги», то страх не возникал.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.