«Назло бабушке отморожу уши»: начальник войск РХБЗ о реакции Европы на возможную аварию на ЗАЭС

До этого Игорь Кириллов заявлял, что в случае аварии на ЗАЭС случае облако заражения направится на Европу, что создаст угрозу жизни и здоровью жителям нескольких стран.

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что ущерб от возможной катастрофы на Запорожской АЭС меньше всего волнует Европу. По его словам, люди в этом случае быстро поймут, что уровень радиации повысится.

«Будет ли нанесен ущерб Европе? Я так думаю, что их это меньше всего волнует и меньше всего касается. Как сказал один человек: «Назло бабушке отморожу уши», то есть что бы мы там ни говорили, у них восприятие ситуации «да не может быть такого». Чернобыль? Ну, это же советские времена, ну, Фукусима, по большому счету, то же самое, и причина возникновения чрезвычайной ситуации точно такая же», - подчеркнул Кириллов.

Полное интервью с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорем Кирилловым в студии «Звезды» на полях международного военно-технического форума «Армия-2022» смотрите в видеозаписи к этой новости.

Ранее Игорь Кириллов сообщал, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции может произойти выброс радиоактивных веществ. В таком случае облако заражения направится на Европу, что создаст угрозу жизни и здоровью жителям нескольких стран.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов