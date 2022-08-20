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МО РФ: проводится расследование отравления боевыми веществами главы Херсонской области Сальдо

15:23 20.08.2022
Расследование инициировано после установления факта отравления российских военнослужащих в Запорожской области.
МО РФ: проводится расследование отравления боевыми веществами главы Херсонской области Сальдо
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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После получения доказательств того, что киевский режим отравил в Запорожской области военнослужащих ВС РФ боевым отравляющим веществом, Министерство обороны России инициировало дополнительное расследование отравления главы Херсонской области Владимира Сальдо. Ведомство установит факт отравления руководителя боевыми веществами.

«С учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ установило, что российские военнослужащие, поступившие 31 июля в госпиталь, были отравлены. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество - ботулотоксин типа «В».

Ранее Сальдо сообщил, что принял решение о своей госпитализации. На этом настоял министр здравоохранения региона.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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