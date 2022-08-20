Шойгу осмотрел экспозицию форума «Армия-2022» в подмосковном «Патриоте»

Ранее Шойгу выступил с приветствием на пленарном заседании I Международного антифашистского конгресса, который проходил тут же, в КВЦ «Патриот».

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Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел экспозицию Международного военно-технического «Армия-2022» в подмосковном парке «Патриот».

Ранее Шойгу выступил с приветствием на пленарном заседании I Международного антифашистского конгресса, который проходил тут же, в КВЦ «Патриот».

Министр обороны заметил, что киевский режим официально объявил себя наследником кровавых украинских националистов. Исходя из этого, добавил Шойгу, неудивительно, что ВСУ в ходе боевых действий активно используют тактику германских нацистов в годы Велико Отечественной войны.

Также Сергей Шойгу напомнил об установке памятников нацистским военным преступникам в Эстонии и Латвии. А в Литве, по его словам, на улицах звучат нацистские лозунги.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов