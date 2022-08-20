Шойгу поприветствовал участников I Международного антифашистского конгресса
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу открыл I Международный антифашистский конгресс в выставочном центре «Патриот» в Подмосковье.
«Уважаемые друзья, коллеги, рад приветствовать вас на первом Международном антифашистском конгрессе. Наш форум объединил политиков, государственных и общественных деятелей, экспертов, историков, политологов, представителей культуры и медийное сообщество. Те, кто бережно относится к прошлому и активно строит будущее нашей страны», - сказал Сергей Шойгу.
Сегодня стартовал первый Международный антифашистский конгресс, направленный на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма.
Российское оборонное ведомство заявляет, что конгресс будет платформой для отстаивания исторической правды о том, что именно СССР внес решающий вклад в разгром нацистов в годы Второй мировой войны.
Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов