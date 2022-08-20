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Шойгу поприветствовал участников I Международного антифашистского конгресса

10:13 20.08.2022
Первый Международный антифашистский конгресс направлен на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу открыл I Международный антифашистский конгресс в выставочном центре «Патриот» в Подмосковье.

«Уважаемые друзья, коллеги, рад приветствовать вас на первом Международном антифашистском конгрессе. Наш форум объединил политиков, государственных и общественных деятелей, экспертов, историков, политологов, представителей культуры и медийное сообщество. Те, кто бережно относится к прошлому и активно строит будущее нашей страны», - сказал Сергей Шойгу.

Сегодня стартовал первый Международный антифашистский конгресс, направленный на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма.

Российское оборонное ведомство заявляет, что конгресс будет платформой для отстаивания исторической правды о том, что именно СССР внес решающий вклад в разгром нацистов в годы Второй мировой войны.

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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