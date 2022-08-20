Армия Международный антифашистский конгресс Шойгу поприветствовал участников I Международного антифашистского конгресса Первый Международный антифашистский конгресс направлен на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу открыл I Международный антифашистский конгресс в выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. «Уважаемые друзья, коллеги, рад приветствовать вас на первом Международном антифашистском конгрессе. Наш форум объединил политиков, государственных и общественных деятелей, экспертов, историков, политологов, представителей культуры и медийное сообщество. Те, кто бережно относится к прошлому и активно строит будущее нашей страны», - сказал Сергей Шойгу. Сегодня стартовал первый Международный антифашистский конгресс, направленный на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма. Российское оборонное ведомство заявляет, что конгресс будет платформой для отстаивания исторической правды о том, что именно СССР внес решающий вклад в разгром нацистов в годы Второй мировой войны. Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика