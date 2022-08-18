«Платят деньги - страх не возникал»: Кириллов об участниках опытов лабораторий на Украине

В Минобороны до этого сообщали, что американские и европейские фармкомпании, проводя клинические испытания на украинских гражданах, использовали не только военнослужащих, но и наиболее уязвимых граждан.

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал, что люди, которые подвергались исследованиям в лабораториях на освобожденных территориях Украины, живут в страхе. По его словам, когда местным жителям внушают, что Россия - это враг «когда просто платят деньги», то страх не возникал.

«Мы зашли и ознакомились с работой в нескольких лабораториях. Это и Мариуполь, и Луганская области, и Донецкая. Вот, у людей, с которыми мы начинаем разговаривать, у них возникает страх. Когда тебе каждый день по телевизору говорят, что Россия - это враг, когда тебе просто платят деньги, то, наверное, он не возникал», - подчеркнул Кириллов.

Полное интервью с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорем Кирилловым в студии «Звезды» на полях международного военно-технического форума «Армия-2022» смотрите в видеозаписи к этой новости.

Напомним, начальник войск РХБЗ ранее заявлял, что американские и европейские фармкомпании, проводя клинические испытания на украинских гражданах, использовали не только военнослужащих, но и наиболее уязвимых граждан - пациентов психиатрических больниц. Кроме того, он отмечал, что проводившие эксперименты лица прибывали через территории третьих стран, чтобы скрыть свою принадлежность к США.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.