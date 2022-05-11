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Минобороны: США проводили эксперименты над пациентами психбольницы под Харьковом

16:50 11.05.2022
В военном ведомстве указали, что проводившие эксперименты лица прибывали через территории третьих стран, чтобы скрыть свою принадлежность к США.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны
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В Министерство обороны России поступили сведения о бесчеловечных опытах США в биолабораториях на Украине. Как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, в психиатрической больнице под Харьковом Пентагон проводил биологические исследования с подопытными мужчинами 40-60 лет с высокой стадией физического истощения.

«Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения», - сказал Кириллов в ходе брифинга.

Представитель Минобороны добавил, что проводившие эксперименты лица прибывали через территории третьих стран, чтобы скрыть свою принадлежность к США. Также Кириллов показал фотографию уроженки штата Флорида Линды Опорто, которая принимала участие в этих работах.

Ранее, в апреле, Игорь Кириллов заявлял, что США последовательно наращивают военно-биологический потенциал в регионах мира. Начальник войск РХБЗ подчеркивал, что полученная информация о военно-биологической деятельности США на Украине подтверждает нарушение Конвенции о запрещении биологического оружия.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

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