МО РФ: фармкомпании Запада испытывали препараты на самых уязвимых украинцах
Испытания западных фармкомпаний проводили на военных и пациентах психиатрических больниц.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Американские и европейские фармкомпании, проводя клинические испытания на украинских гражданах, использовали не только военнослужащих, но и наиболее уязвимых граждан - пациентов психиатрических больниц. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
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