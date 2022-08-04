МО РФ: фармкомпании Запада испытывали препараты на самых уязвимых украинцах

«Американские и европейские компании проводили клинические испытания на украинских гражданах. Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с легкостью скрыть... Для этих целей использовались военнослужащие, малообеспеченные граждане, а также одна из наиболее незащищенных категорий граждан - это пациенты психиатрических больниц», - заявил Кириллов.

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Ранее в Министерство обороны России поступили сведения о бесчеловечных опытах США в биолабораториях на Украине. Как сообщил Игорь Кириллов, в психиатрической больнице под Харьковом Пентагон проводил биологические исследования с подопытными мужчинами 40-60 лет с высокой стадией физического истощения.

Также Министерство обороны России опубликовало документы о военно-биологической деятельности США на Украине. Ознакомиться с ними можно тут.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов