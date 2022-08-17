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Ученые раскрыли, какие страны меньше всех пострадают в случае ядерной войны

Игнат Далакян
08:49 17.08.2022
По оценкам ученых, последствием ядерной войны станет изменение климата и сокращение запасов пищи на суше и в океанах.
Ученые раскрыли, какие страны меньше всех пострадают в случае ядерной войны
© Фото: U.S. Department of Defense, Globallookpress
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Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования пришли к выводу, что Австралия и Аргентина в случае гипотетической ядерной войны лучше всех справятся с ее последствиями.

Смоделированный специалистами теоретический сценарий конфликта с использованием ядерного оружия опубликовали в журнале Nature Food. По оценке ученых, атомные бомбы, сброшенные на города и промышленные центры вызовут огненные бури, а атмосфера в мире загрязнится из-за выбросов частиц горения. Последствием станет изменение климата и сокращение запасов пищи на суше и в океанах.

«В случае выброса в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн - прим. ред.) сажи потребление зерновых снизится примерно на 90 процентов через три-четыре года после апокалипсиса», - прогнозируют эксперты.

Опубликованные учеными карты показывают, что Австралия и Аргентина смогут сохранить оптимальное потребление пищи (количество килокалорий на душу населения в день - прим. ред.) даже при наибольшем объеме выброса сажи в атмосферу.

В статье также отмечается, что наименьшему воздействию подвергнется и Новая Зеландия. Однако, как считают ученые, если подобный сценарий действительно произойдет, то регион может столкнуться с притоком беженцев из Азии и других стран, страдающих от нехватки продовольствия.

Специалисты также просчитали последствия гипотетических конфликтов между реальными странами. Так, например, в случае полномасштабной войны между Российской Федерацией и Соединенными Штатами могут погибнуть более пяти миллиардов людей, а планета столкнется с ядерной зимой.

Ранее в посольстве России в США заявили, что политика Вашингтона может привести к военному столкновению ядерных держав. В посольстве подчеркнули, что Российская Федерация выполняет взятые на себя обязательства и старается снизить ядерные риски.

До этого в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Соединенные Штаты должны вернуть свое ядерное оружие из третьих стран. представитель МИД РФ Игорь Вишневецкий отметил, что НАТО считает себя ядерным альянсом.

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