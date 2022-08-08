В МИД РФ призвали США вернуть свое ядерное оружие из третьих стран

Представитель дипведомства Игорь Вишневецкий отметил, что НАТО считает себя ядерным альянсом.

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Соединенные Штаты Америки должны вывезти ядерное оружие из третьих стран. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

«Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», - подчеркнул Вишневецкий на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, передает РИА Новости.

По его словам, НАТО объявляет себя ядерным альянсом. При этом ядерное оружие США находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение.

Игорь Вишневецкий отметил, что партнерство США, Великобритании и Австралии формирует предпосылки к новому витку гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее академик РАН Алексей Арбатов заявил, что США могут снова применить ядерное оружие. По мнению эксперта, Штаты не считают актом агрессии ядерную бомбардировку японских городов.

Арбатов подчеркнул, что ситуация с ядерной бомбардировкой может повториться, поскольку центральная часть ядерной доктрины Соединенных Штатов предполагает применение ядерного оружия.