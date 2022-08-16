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Посольство РФ в США: политика Вашингтона чревата военным столкновением ядерных держав

Анастасия Бобылева
06:44 16.08.2022
Так посольство ответило на обвинения в том, что Россия якобы не является ответственной ядерной державой.
Посольство РФ в США: политика Вашингтона чревата военным столкновением ядерных держав
© Фото: Минобороны России
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В посольстве РФ в США  заявили, что политика Вашингтона может привести к непредсказуемой эскалации и даже к прямому военному столкновению ядерных держав. В Telegram-канале посольства появился пост, отвечающий на обвинения в том, что Россия якобы не соответствует статусу ответственной ядерной державы.

«Странно слышать обвинения в безответственности, тем более от страны, в 1945 г. подвергшей атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки», - напоминают в посольстве.

Как указано в сообщении, эта бомбардировка унесла более 450 тысяч жизней, и сейчас Вашингтон продолжает действовать в своих интересах, не думая о безопасности других стран.

Россия, как подчеркивают в посольстве, выполняет взятые на себя обязательства и старается снизить ядерные риски.

«По российской инициативе подтвержден принцип недопустимости ядерной войны на двустороннем уровне и в формате "пятерки". Продлен Договор о СНВ на максимальный срок в пять лет. Был перезапущен диалог по стратегической стабильности, успешно развивавшийся до "заморозки" Вашингтоном в феврале», - говорится в сообщении.

По мнению посольства, США должны пересмотреть свою политику в ядерной сфере и не обвинять другие страны только из-за того, что их политика не совпадает с интересами американской стороны.

Ранее в МИД РФ рассказали об отсутствии влияния миллиардных трат США на ход специальной военной операции на Украине. Отметили также, что передаваемое ВСУ оружие может «расползтись» по черным и серым оружейным рынкам.

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