Оружие для победы: о чем говорил Путин на открытии МВТФ «Армия-2022»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

О необходимости жестко реагировать на проявления неонацизма, а также русофобии и расизма говорил сегодня Владимир Путин, открывая Международный военно-технический форум «Армия-2022» в подмосковном парке «Патриот». В своей речи Владимир Путин также говорил о специальной военной операции, современных образцах вооружения и о роли союзников России.

«В ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, четко выполняют все поставленные задачи - шаг за шагом освобождают землю Донбасса. И конечно, хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны, всей России», - заявил Путин в ходе церемонии открытия.

Параллельно президент дал старт Армейским международным играм. В этом году участие в играх принимают 35 стран. И более 260 команд. В ходе церемонии военнослужащие роты почетного караула выстроились вдоль площади, вместе с ними - юнармейцы с табличками стран - участниц Игр.

Традиционно на форуме проведут дискуссии и круглые столы. Научно-деловая часть форума будет включать более 320 мероприятий. Одним из ключевых событий станет Первый Международный антифашистский конгресс.

«Большое общественно-политическое значение имеет проведение в рамках форума Международного антифашистского конгресса. Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в ХХ веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны - жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма. В заключение хочу поблагодарить руководство Министерства обороны Российской Федерации, всех, кто участвовал в подготовке форума. Уверен, его проведение послужит дальнейшему развитию военного и военно-технического сотрудничества на благо наших стран и народов», - заявил Путин.

В этом году форум впервые пройдет одновременно с Московской конференцией по международной безопасности. На нее приглашены главы оборонных ведомств, руководители международных организаций, эксперты из 109 стран. В повестку включены острые темы глобальной и региональной безопасности. Также в рамках форума ожидается проведение пленарного заседания о диверсификации ОПК.

Форум «Армия» - одна из ведущих выставок вооружения в мире. В прошлом году в его работе приняли участие представители 117 государств, в этом году образцы своей продукции представят около 1,5 тысячи предприятий и организаций - например, разработки в области искусственного интеллекта и радиоэлектронных технологий. Впервые можно будет увидеть дистанционно управляемые модули и оснащенные ими образцы вооружения. Традиционно на форуме проведут дискуссии, круглые столы. Научно-деловая часть форума будет включать более 320 мероприятий.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов