Путин отметил высокое значение Международного антифашистского конгресса на «Армии-2022»

Президент России подчеркнул, что долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны - жестко реагировать на попытки фальсификации истории, а также противодействовать неонацизму, русофобии и расизму.

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Президент России Владимир Путин отметил высокое значение Международного антифашистского конгресса, который пройдет в рамках форума «Армия-2022».

«Большое общественно-политическое значение имеет проведение в рамках форума Международного антифашистского конгресса. Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты», - сказал Путин, открывая международный военно-технический форум «Армия-2022».

Президент подчеркнул, что долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны - жестко реагировать на попытки фальсификации истории, а также противодействовать неонацизму, русофобии и расизму.

Также Владимир Путин отдал должное воинам России и республик Донбасса, которые сражаются с украинскими боевиками за мирную жизнь, освобождая занятую противником землю.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов