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Путин заявил, что многие образцы российского вооружения опережают зарубежные на годы

15:52 15.08.2022
Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах, уточнил президент РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Многие перспективные образцы отечественного вооружения на десятки лет опережают аналоги, производимые за рубежом, а по своим тактико-техническим характеристикам превосходят их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот».

«Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день Вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», - сказал глава государства.

Каждый год на форуме «Армия» предприятия оборонно-промышленного комплекса России показывают новые образцы военной техники и подписывают крупные государственные контракты.

Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран, МВТФ «Армия-2022» - с 15 по 21 августа. Одновременно с форумом состоятся X Московская конференция по международной безопасности и Первый Международный антифашистский конгресс.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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