Экспертиза ФБР опровергла версию Болдуина о самопроизвольном выстреле на съемках

До этого актер заверял, что револьвер выстрелил сам, без усилий с его стороны.

© Фото: Santa Fe County Sheriff's Office, KeystonePressAgency, globallookpress

Федеральное бюро расследований США опубликовало отчет, согласно которому актер Алек Болдуин нажал на спусковой крючок револьвера на съемочной площадке фильма Rust. Случайным выстрелом была убита оператор Галина Хатчинс.

Трагедия произошла в прошлом году и получила широкий общественный резонанс. В многочисленных интервью актер заверял, что не нажимал на спуск, а только взвел курок, после чего оружие выстрелило само. Агенты ФБР пришли к выводу, что это невозможно, сообщает Sky News. Согласно отчету экспертов, выстрелить из револьвера данной модели не прикладывая усилий - невозможно.

«С курком (частью оружия, которая ударяет по ударнику) в положении четверти и полувзвода пистолет нельзя заставить стрелять без нажатия на спусковой крючок», - приводит телеканал отрывки из отчета силовиков.

Тем не менее, детективы пришли к выводу, что все произошедшее на съемочной площадке является трагической случайностью.

Известный актер Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, в сторону съемочной группы. Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Кроме того, тяжелое ранение получил режиссер киноленты Джоэл Соуз. Позже СМИ сообщили, что пистолет, из которого стрелял Болдуин, был заряжен боевым патроном.