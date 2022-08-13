ВСУ выпустили по территории возле Запорожской ТЭС девять снарядов
В данный момент уточняется характер повреждений.
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В субботу днем украинские военные обстреляли территорию возле Запорожской тепловой электростанции. ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов.
«По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов», - сообщили в администрации Энергодара.
В данный момент уточняется характер повреждений. О пострадавших в ходе обстрела не сообщается.
Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую ГЭС. Ее атаковали из ракетных систем залпового огня HIMARS американского производства.
В результате был отключен один из четырех гидроагрегатов станции. Осколки повредили масляное хранилище, что привело к высокой угрозе возгорания.