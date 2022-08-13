О возможной катастрофе на ЗАЭС предупредили после обстрелов Каховской ГЭС
Неприятности могут возникнуть при повреждении плотины гидроэлектростанции.
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После ракетного обстрела с украинской стороны отключен один из четырех гидроагрегатов Каховской гидроэлектростанции. Осколки повредили масляное хранилище, что привело к высокой угрозе возгорания. Об этом сообщил замдиректора станции Арсений Зеленский.
Также он рассказал об угрозе, которая может привести к ядерной катастрофе. По его словам, повреждение плотины ГЭС чревато проблемами на Запорожской атомной электростанции.
«При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС. Это может привести к развитию ядерной катастрофы», - передает ТАСС слова Зеленского.
Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую ГЭС. Ее атаковали из ракетных систем залпового огня HIMARS американского производства.