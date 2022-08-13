В стране и мире В стране и мире В стране и мире

О возможной катастрофе на ЗАЭС предупредили после обстрелов Каховской ГЭС

Сергей Лебедев
16:41 13.08.2022
Неприятности могут возникнуть при повреждении плотины гидроэлектростанции.
О возможной катастрофе на ЗАЭС предупредили после обстрелов Каховской ГЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

После ракетного обстрела с украинской стороны отключен один из четырех гидроагрегатов Каховской гидроэлектростанции. Осколки повредили масляное хранилище, что привело к высокой угрозе возгорания. Об этом сообщил замдиректора станции Арсений Зеленский.

Также он рассказал об угрозе, которая может привести к ядерной катастрофе. По его словам, повреждение плотины ГЭС чревато проблемами на Запорожской атомной электростанции.   

«При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС. Это может привести к развитию ядерной катастрофы», - передает ТАСС слова Зеленского.

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую ГЭС. Ее атаковали из ракетных систем залпового огня HIMARS американского производства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:27 В стране и мире
В организации «Хезболла» опровергли причастность к нападению на Салмана Рушди
16:55 В стране и мире
Правительство Дании готово обсуждать вопрос о сокращении выдачи виз гражданам России
16:41 В стране и мире
О возможной катастрофе на ЗАЭС предупредили после обстрелов Каховской ГЭС
15:51 В стране и мире
Видео
Момент гибели туристов от горного потока в Китае попал на видео
15:30 В стране и мире
Военнопленные ВСУ отказались от обмена и не хотят стать «пушечным мясом»
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.