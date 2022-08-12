В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Новой Каховке заявили, что ВСУ обстреляли ГЭС из РСЗО HIMARS

Максим Крюков
15:04 12.08.2022
В администрации региона сообщили, что в целом ракетный удар отражен, есть попадания по объектам, однако они не критичны.
В Новой Каховке заявили, что ВСУ обстреляли ГЭС из РСЗО HIMARS
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую ГЭС из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, есть некритичные попадания, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется», - передает его слова РИА Новости.

В конце прошлого месяца стало известно, что украинские военные обстреляли херсонский город Новая Каховка. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Леонтьев. По его словам, удары наносились из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Удару подверглись не только станция, но и город. 

Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что Украина попросила Пентагон обеспечить поставки боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS, а также новые гаубицы. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что американские РСЗО играют решающую роль и такого вооружения ВСУ требуется еще больше.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:04 В стране и мире
В Новой Каховке заявили, что ВСУ обстреляли ГЭС из РСЗО HIMARS
14:47 В стране и мире
Видео
Местные жители сообщают, что под завалами рухнувшего в Омске дома может быть ребенок
14:43 В стране и мире
Суд отправил «скопинского маньяка» под домашний арест до 7 октября
13:58 В стране и мире
Bloomberg: Украина запросила у США боеприпасы к HIMARS и гаубицы
12:53 Армия
Видео
Минобороны России: уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.