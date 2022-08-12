В Новой Каховке заявили, что ВСУ обстреляли ГЭС из РСЗО HIMARS

В администрации региона сообщили, что в целом ракетный удар отражен, есть попадания по объектам, однако они не критичны.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую ГЭС из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, есть некритичные попадания, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется», - передает его слова РИА Новости.

В конце прошлого месяца стало известно, что украинские военные обстреляли херсонский город Новая Каховка. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Леонтьев. По его словам, удары наносились из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Удару подверглись не только станция, но и город.

Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что Украина попросила Пентагон обеспечить поставки боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS, а также новые гаубицы. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что американские РСЗО играют решающую роль и такого вооружения ВСУ требуется еще больше.