Армия Армия Армия

Воздушные асы: какой путь прошли ВВС России за 110 лет своего существования

Алексей Самолетов
Максим Крюков
20:05 14.08.2022
В пятницу, 12 августа, Военно-воздушные силы России отметили юбилей - 110 лет со дня образования.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Воздушные дуэли в годы Великой Отечественной войны, «игра нервов» с американцами над Кореей, охота на террористов в Сирии и, наконец, сейчас в Донбассе российские летчики успешно выполняют все боевые задачи по денацификации Украины.

Военно-воздушные силы России в пятницу отметили юбилей - 110 лет со дня образования. С праздником - летчиков, штурманов, авиационных специалистов и работников ОПК - всех, кто в небе и кто помогает на земле - поздравил Министр обороны России Сергей Шойгу.

За более чем вековую историю пройден гигантский боевой путь - от аэропланов до перспективных авиационных комплексов. И опыт прошлого помогает сейчас бить врага. Семь летчиков в ходе специальной военной операции уже удостоены звания Героя России. Двое из них - посмертно. «Всегда на боевом посту» - эти слова сейчас наполнились особым смыслом.

О том, как прошел День Военно-воздушных сил в подмосковном парке «Патриот» - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:40 В стране и мире
Судьба 20 человек остается неизвестной после взрыва в ереванском ТЦ
20:05 Армия
Видео
Воздушные асы: какой путь прошли ВВС России за 110 лет своего существования
18:45 В стране и мире
Видео
«Пушечное мясо»: почему бойцы ВСУ выбирают трибунал вместо возвращения на Украину
17:53 В стране и мире
При обстреле украинцами жилого района Энергодара погиб мужчина
16:48 В стране и мире
Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань
Популярное
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.