Воздушные асы: какой путь прошли ВВС России за 110 лет своего существования

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Воздушные дуэли в годы Великой Отечественной войны, «игра нервов» с американцами над Кореей, охота на террористов в Сирии и, наконец, сейчас в Донбассе российские летчики успешно выполняют все боевые задачи по денацификации Украины.

Военно-воздушные силы России в пятницу отметили юбилей - 110 лет со дня образования. С праздником - летчиков, штурманов, авиационных специалистов и работников ОПК - всех, кто в небе и кто помогает на земле - поздравил Министр обороны России Сергей Шойгу.

За более чем вековую историю пройден гигантский боевой путь - от аэропланов до перспективных авиационных комплексов. И опыт прошлого помогает сейчас бить врага. Семь летчиков в ходе специальной военной операции уже удостоены звания Героя России. Двое из них - посмертно. «Всегда на боевом посту» - эти слова сейчас наполнились особым смыслом.

О том, как прошел День Военно-воздушных сил в подмосковном парке «Патриот» - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».