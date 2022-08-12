Министр обороны РФ отметил, что сегодня военнослужащие успешно осваивают новое вооружение и технику, решают спецзадачи на Украине и в Сирии.

© Фото: Минобороны России

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил. В пятницу, 12 августа, в стране отмечается 110 лет со дня образования ВВС.

«За годы своего существования они внесли неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей нашего Отечества. Мы по праву гордимся подвигами летчиков, штурманов и авиационных специалистов, преклоняемся перед их исключительной храбростью», - отметил Шойгу.

По словам главы Минобороны, сегодня Военно-воздушные силы успешно осваивают новое вооружение и технику, эффективно решают специальные задачи на Украине и в Сирии.

«Уверен, что и впредь ВВС России будут приумножать славные боевые традиции и надежно обеспечивать безопасность страны. Поздравляю всех с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, веры в свое дело и новых успехов в службе и труде на благо России», - заключил Шойгу.

Напомним, именно 12 августа 1912 года приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации изъяли из ведения Главного инженерного управления и передали специально созданному органу — Воздухоплавательной части Генерального штаба. За долгие годы Военно-воздушные силы прошли длинный исторический путь от аэропланов до перспективных авиационных комплексов.