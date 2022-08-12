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Крылья России: Военно-воздушным силам РФ исполнилось 110 лет

00:00 12.08.2022
За долгие годы ВВС прошли длинный исторический путь от аэропланов до перспективных авиационных комплексов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В эту пятницу Военно-воздушным силам России исполняется 110 лет. Именно 12 августа 1912 года приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации изъяли из ведения Главного инженерного управления и передали специально созданному органу — Воздухоплавательной части Генерального штаба.

За долгие годы Военно-воздушные силы прошли длинный исторический путь от аэропланов до перспективных авиационных комплексов, неоднократно претерпевали изменения, а также развивались по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы.

За годы Великой Отечественной войны авиацией выполнено более 3 миллионов боевых вылетов. За проявленные мужество и отвагу свыше 200 тысяч авиаторов были награждены орденами и медалями, почти двум с половиной тысячам присвоено звание Героя Советского Союза, 65 летчиков удостоены этого звания дважды, а двое – трижды.

Современные ВВС представляют собой высокоманевренный и мобильный род Воздушно-космических сил, предназначенный для отражения агрессии в воздушном пространстве, защиты от ударов с воздуха наземных и надводных объектов, поражения противника, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий других видов и родов войск Вооруженных сил России.

По своему предназначению они подразделяются на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, а по решаемым задачам на бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.

«Поступающие на вооружение современные образцы авиационной техники оборудуются новейшими системами индивидуальной защиты, большое внимание уделяется повышению выживаемости в воздухе, снижению радиолокационной заметности, автоматизации процессов управления самолетом и применением оружия. Все образцы уже прошли апробацию в ходе боевых действий. Сегодня эффективность применения авиации, ее высокие летно-технические характеристики, установленные нами в ходе проектирования и создания образцов авиационной техники, мы видим каждый день», - заявил командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

По его словам, боевой опыт, получаемый в ходе специальной военной операции, досконально изучается. Основное внимание уделяется достижению высокого уровня индивидуального мастерства летного состава в боевом применении новых типов авиационной техники и авиационных средств поражения, разработке новых тактических приемов боевого применения.

«На основе анализа опыта вносятся изменения в программы и планы обучения, позволяющие готовить авиационный персонал с учетом реальных условий ведения боевых действий, вырабатываются рекомендации, которые будут внедряться в практику боевой подготовки армий ВВС и ПВО военных округов», - подчеркнул Сергей Дронов.

Напомним, на прошлой неделе 2 августа в России отметили День ВДВ. Военнослужащих-десантников и ветеранов поздравили с праздником министр обороны России Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин.  

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов 

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