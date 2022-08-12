Командующий ВВС: семь российских летчиков получили звание Героя РФ в ходе спецоперации

Командующий ВВС подчеркнул, что в ходе уничтожения украинских националистов военнослужащие показывают высокие выучку и профессионализм. Военная техника России и вооружение при этом демонстрируют высокую эффективность и надежность.

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Командующий ВВС России Сергей Дронов заявил, что семь летчиков получили звание Героя РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Он сделал это в ходе торжественного митинга перед Главным храмом Вооруженных сил России в честь 110-летия Военно-воздушных сил страны.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих Воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. Семеро военных летчиков удостоены звания Героя России, из них двое - посмертно», - заявил Дронов.

Командующий ВВС подчеркнул, что в ходе уничтожения украинских националистов военнослужащие показывают высокие выучку и профессионализм. Военная техника России и вооружение при этом демонстрируют высокую эффективность и надежность.

Также на территории Главного храма прошла церемония награждения. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени вручили командующему военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанту Владимиру Бенедиктову. Медалями такого же ордена, но I степени наградили заместителя главнокомандующего ВКС по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Забита Хеирбекова и заместителя командующего Космическими войсками по испытаниям генерал-майора Андрея Ивашина.

Ранее военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов