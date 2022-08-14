«Пушечное мясо»: почему бойцы ВСУ выбирают трибунал вместо возвращения на Украину

Те, кому удается сложить оружие, рассказывают истории о коррупции в украинских войсках, о запугивании, о том, как националисты используют людей в качестве «живого щита» и не дают покинуть позиции.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: The Presidential Office of Ukrai, globallookpress

Пока регулярные силы ВСУ под огнем российской артиллерии прибегают к отступлению, на передовой остаются новобранцы без какой-либо военной подготовки. Их судьба незавидна - верная смерть или плен. И те, кому удается сложить оружие, рассказывают истории о коррупции в украинских войсках, о запугивании, о том, как националисты используют людей в качестве «живого щита» и не дают покинуть позиции.

И потому все больше военнопленных не хотят, чтобы их обменивали и возвращали на Украину, не хотят вновь идти воевать и заявляют о своем желании остаться на освобожденной и подконтрольной России территории, выбирая трибунал вместо того, чтобы вновь стать «пушечным мясом» на передовой.

Что касается трибунала, то к нему в ДНР, похоже, уже все готово. Как заявил на этой неделе глава республики Денис Пушилин, суд над азовцами* состоится до конца лета и пройдет он в городской филармонии в Мариуполе, которая менее других зданий пострадала во время боевых действий. Как стало известно, для бойцов нацбатальонов в подвале филармонии уже обустроены камеры и железные клетки.

О том, почему украинские военные отказываются от возвращения в ряды ВСУ, и как в Мариуполе готовятся к проведению международного трибунала над националистами - в сюжете Андрея Лазарева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

* Полк «Азов» признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории Российской Федерации