Молодой человек рассказал, что в его воинской части были и другие солдаты, не желавшие воевать с ВС РФ.

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Украинских военных настраивают против России и заставляют брать в руки оружие. Об этом рассказал старший матрос 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Жижин. Когда молодой человек понял бессмысленность сопротивления, он добровольно сложил оружие и сам пришел в расположение российских войск.

«Я отделился от группы, увидел гражданского и узнал, где есть заброшенный дом. Там я сложил оружие и амуницую. Мне показали, где русские военные и я добровольно сдался. Ко мне очень хорошо отнеслись, уважительно обращались. Никто не бил меня и не пытал. Все что мне рассказывали, настраивая против русских, оказалось неправдой», - рассказал Жижин.

Со слов молодого человека, призывников ставят перед фактом, не объясняя целей и задач вооруженного противостояния с Россией, но при этом накачивая ненавистью к русским.

«Нас просто обманывали, говорили неправду. Со мной был еще один парень, который не хотел ехать воевать, падал на колени, но всем было все равно. Я понял, что надо брать свою судьбу в свои руки и самостоятельно принимать решение. Я вообще не понимал, за что воюет Украина. Потому что никто не забирает свободу у страны. Я не причастен к нацизму, поэтому не переживал особо. Я считаю, что пропаганда сыграла свою роль», - отметил старший матрос ВСУ.

Ранее другой сложивший оружие военнослужащий ВСУ Виталий Орлов рассказал о быте и нравах 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил. По словам мужчины, солдатам не выплачивали денежное довольстве и плохо кормили. Форменное обмундирование тоже приходилось «выбивать».

При этом, по словам Орлова, в бригаде имелся некомплект личного состава. Имелось только 70% от требуемого количества военнослужащих, а военная техника была еще из 70-х годов.