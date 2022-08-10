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Корреспондент показал, где пройдет международный трибунал над азовцами* в Мариуполе

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
18:13 10.08.2022
Здание филармонии на проспекте Металлургов для проведения военного трибунала выбрали потому, что оно наименее пострадало при ведении боевых действий. В этом квартале вокруг жилые дома, они разрушены, а это здание уцелело.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев работает в Мариуполе - там, где, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, до конца лета должен состояться международный трибунал над украинскими военными преступниками. 

Здание филармонии на проспекте Металлургов для проведения военного трибунала выбрали потому, что оно наименее пострадало при ведении боевых действий. В этом квартале, вокруг жилые дома, они разрушены, а это здание уцелело.

«Масштабная стройка, сотни рабочих восстанавливают ударными темпами Мариупольскую филармонию. Вот как выглядит главное фойе. Кроме прямого культурного назначения, это здание выбрано местом проведения военного трибунала для боевиков "Азова"*», - прокомментировал корреспондент.

Сейчас в подвале идет строительство специальных камер, где в момент процесса будут содержаться военнопленные «Азова»*. Там оборудуют специальные такие клетки, они небольшого размера, примерно для двух-пяти человек.

Ранее «Звезда» показывала кадры работы САУ «Мста-С» с высокоточным снарядом «Краснополь» в зоне специальной военной операции.

* Полк «Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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