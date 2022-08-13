Военнопленные ВСУ отказались от обмена и не хотят стать «пушечным мясом»

Военнопленные рассказали, что не хотят возвращаться на Украину, чтобы не стать «пушечным мясом» и не оказаться в числе погибших, выполняя опрометчивые приказы украинского командования.

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Добровольно сложившие оружие и сдавшиеся российским подразделениям военнослужащие ВСУ заявили, что отказались от обмена, так как не желают больше воевать и снова оказаться на передовой. Об этом они рассказали в видеообращениях, которые опубликовало Минобороны России.

Военнопленные рассказали, что не хотят возвращаться на Украину, чтобы не стать «пушечным мясом» и не оказаться в числе погибших, выполняя опрометчивые приказы украинского командования.

По словам сдавшихся в плен украинских военных, боевики нацбатальонов выполняют роль заградорядов и угрожают расстрелом, не позволяя покидать свои позиции на линии боестолкновения.

Также они заявили, что полностью удовлетворены условиями содержания в центрах временного содержания военнопленных, где им предоставляют трехразовое горячее питание, возможность посещения церкви, им организовано банно-прачечное обслуживание и оказывается необходимая медицинская помощь.

Помимо этого, в этих центрах по мере необходимости военнопленных обеспечивают вышедшей из строя одеждой и предметами быта. Также им разрешают связываться с родными и близкими.