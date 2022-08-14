МО РФ: в районах Опытного и Первомайского в ДНР более 200 военных ВСУ самовольно оставили позиции

Кроме того, сказано, что в районе Пересадовки Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей, а у Славянска - склад горючего.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское в ДНР более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

«Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих», - уточнятся в брифинге.

Кроме того, сказано, что в районе Пересадовки Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей, а у Славянска - склад горючего.

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских БПЛА в районах Лисичанска в ЛНР и Глубокого в Харьковской области.

Также сообщается о полном освобождении населенного пункта Уды Харьковской области.

Напомним, что накануне стало известно о полном освобождении населенного пункта Пески в ДНР.

Также в МО РФ сообщили об уничтожении более 100 националистов из «Правого сектора»* и 66-й мехбригады ВСУ в республике.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в РФ

Материал подготовили: Иван Линдеманн и Николай Баранов.