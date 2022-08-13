Армия В МО РФ заявили о полном освобождении населенного пункта Пески в ДНР Поселок удалось освободить в результате наступательных действий союзных сил, отметили в российском военном ведомстве. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о полном освобождении населенного пункта Пески в ДНР. «В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики», - сказал он в ходе брифинга. Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, демилитаризовать и денацифицировать Украину. По последним данным российского военного ведомства, в общей сложности с начала СВО на Украине было уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1736 беспилотников, 365 ЗРК, 4 297 танков и других боевых бронемашин, 798 РСЗО, 3 295 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 858 единиц военной автоспецтехники. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика