Армия В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 националистов «Правого сектора»* в ДНР Сосредоточенные удары наносились по позициям 66-й механизированной бригады ВСУ и боевиков в районе населенного пункта Старые Терны. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Более 100 националистов запрещенной в России организации «Правый сектор»* уничтожены в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. «В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования "Правый сектор"* в районе населенного пункта Старые Терны Донецкой Народной Республики, уничтожено более 100 националистов и десять единиц военной техники», - сообщил Конашенков. Кроме того, в ходе наступления союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики, добавили в оборонном ведомстве РФ. *«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в РФ Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика