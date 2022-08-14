Накануне в оборонном ведомстве РФ заявили о взятии под контроль населенного пункта Пески в Донецкой Народной Республике.

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Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на Украине полностью освободили населенный пункт Уды в Харьковской области. Об этом на брифинге заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», - заявил Конашенков.

Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Пески в Донецкой Народной Республике. Город находится под полным контролем союзных сил.

Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. Главные цели – демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Народных республик Донбасса. В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что Вооруженные Силы РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.