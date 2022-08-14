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В конгрессе США запросили срочный брифинг после обысков в поместье Трампа

Виктория Ивашечкина
00:36 14.08.2022
Как утверждается, экс-президент Штатов забрал из Белого дома секретные документы и хранил в своем поместье.
В конгрессе США запросили срочный брифинг после обысков в поместье Трампа
© Фото: Joyce Boghosian, White House, Global Look Press
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Председатели двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф запросили экстренный брифинг о том, нанес ли экс-глава Штатов Дональд Трамп вред нацбезопасности хранением секретных документов в имении во Флориде.

«Мы обращаемся с запросом о немедленной оценке вреда в связи с информацией о том, что Трамп забрал секретную информацию и хранил в своем имении», - сказано в распространенном письме законодателей, передает РИА Новости.

В конгрессе заявили, что в связи с обнародованными фактами оценка возможного вреда представляется необходимой.

Ранее Дональд Трамп сообщил об обыске в его имении во Флориде. Полицейские и агенты спецслужб могли искать документы, которые Дональд Трамп забрал из Белого дома. Политик считает произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году. 

Позже издание The Washington Post сообщило о том, что при обыске резиденции Мар-а-Лаго агенты ФБР искали секретные материалы, связанные с ядерным оружием. В свою очередь, газета Politico заявила о том, что расследование против Трампа по делу о шпионаже может закончиться тюремным сроком. 

Ранее суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения экс-главы США и опись изъятого имущества. Отмечалось, что инстанция разрешила исследовать всю территорию имения политика. Суд руководствовался, в частности, статьей кодекса Штатов о «сборе, передаче или утере оборонной информации».

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