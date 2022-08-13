Байден отреагировал на нападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке

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Американский лидер Джо Байден рассказал, что шокирован нападением на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

«(Первая леди) Джилл и я были шокированы и опечалены известием о жестоком нападении на Салмана Рушди», - сказано в распространенном заявлении Байдена, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что молится о восстановлении Салмана Рушди и благодарен тем, кто помог писателю после нападения мужчины. Салман Рушди, по словам Джо Байдена, отстаивает своим творчеством правду, смелость, сопротивление.

Напомним, в пятницу, 12 августа, на западе Нью-Йорка неизвестный мужчина напал на писателя перед его лекцией. Сообщалось, что очевидцем инцидента стал репортер агентства, который видел, как мужчина с ножом в руках ворвался на сцену и начал бить писателя. Это произошло в момент, когда Рушди представляли.

Позже полиция штата Нью-Йорк сообщила, что нападение на писателя совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. На следующий день, 13 августа, появилась информация о том, что полицейские арестовали мужчину, который напал на Салмана Рушди. Злоумышленнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени и нападении второй степени.

Сам писатель после происшествия находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Мужчина не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Кроме этого, как сообщил агент писателя, по печени Рушди нанесли удар ножом, и она сильно повреждена.

Напомним, в 1980-х годах писатель оказался под угрозами убийства со стороны Ирана, а его книгу «Сатанинские стихи» запретили в стране с 1988 года, так как многие мусульмане считают ее кощунственной. Год спустя покойный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал фетву, которая призывает к смерти писателя.