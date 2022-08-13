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В Нью-Йорке арестовали напавшего на Салмана Рушди мужчину

Максим Крюков
18:45 13.08.2022
Злоумышленнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени и нападении второй степени.
В Нью-Йорке арестовали напавшего на Салмана Рушди мужчину
© Фото: TLPEnglishVid, Twitter
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Полиция штата Нью-Йорк арестовала мужчину, который накануне напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Злоумышленнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени и нападении второй степени. Об этом сообщается на сайте правоохранительных органов штата.

«Двенадцатого августа 2022 года Бюро уголовных расследований арестовало 24-летнего Хади Матара за покушение на убийство 2-й степени и нападение 2-й степени. Матар доставлен в тюрьму округа Чаутаука, и 13 августа 2022 года ему будет предъявлено обвинение в централизованном порядке», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что писатель Салман Рушди, на которого накануне было совершено нападение, находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Мужчина не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Кроме этого, как сообщил агент писателя, по печени Рушди нанесли удар ножом, и она сильно повреждена.

Генсек ООН Антониу Гутерреш был потрясен, когда узнал о нападении на писателя Салмана Рушди. Генеральный секретарь организации пожелал ему скорейшего выздоровления. Насилие ни в коем случае не может быть ответом на слова, сказанные или написанные кем-то в осуществление им свободы убеждений и их выражения, отметил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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