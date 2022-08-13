В США собираются инициировать импичмент главе Минюста за обыски у Трампа

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Член палаты представителей конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин внесет на рассмотрение инициативу об импичменте главе американского Минюста Меррику Гарланду. Инициатива связана с обысками в поместье экс-президента США Дональда Трампа, заявила Грин журналистам.

«Я вношу на рассмотрение инициативу об импичменте Меррику Гарланду», - цитирует конгрессвумен РИА Новости.

Грин отметила, что «великие институты» США попираются для того, чтобы одержать верх над политическими оппонентами и такого происходить не должно. Гарланд, который также занимает должность генерального прокурора, по ее словам, злоупотребил своими полномочиями, чтобы подвергнуть оппонентов президента Джо Байдена политическому преследованию и не допустить возвращения Трампа в Овальный кабинет.

Имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на текущей неделе обыскали агенты Федерального бюро расследований (ФБР). По сообщениям СМИ, они могли искать документы, которые экс-президент забрал из Белого дома. Политик считает произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году.

Позже издание The Washington Post сообщило о том, что агенты ФБР искали секретные материалы, связанные с ядерным оружием, и нашли 11 папок засекреченных документов. Газета Politico, в свою очередь, написала, что расследование против Трампа по делу о шпионаже может закончиться тюремным сроком.

В пятницу, 12 августа, суд во Флориде обнародовал ордер на обыск и опись изъятого имущества. Ордер был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения политика. Суд руководствовался, в частности, статьей кодекса США о «сборе, передаче или утере оборонной информации».