Трамп рассказал подробности обыска ФБР в его поместье

По словам экс-президента, агенты не разрешили его адвокатам присутствовать при обысках.

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Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках поместья экс-президента Дональда Трампа. Об этом бывший глава государства написал на своей странице в соцсети Gab.

«ФБР и другие федеральные служащие не позволяли никому, включая моих адвокатов, находиться поблизости от обыскиваемых или осматриваемых иным образом мест во время рейда на Мар-а-Лаго», - написал Трамп.

По его словам, всех попросили покинуть помещение, агенты «хотели остаться одни и без свидетелей, которые могли бы увидеть, чем они занимаются».

Ранее Трамп сообщил об обыске в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. По данным СМИ, агентов могли заинтересовать секретные документы, которые Трамп забрал из Белого дома. В обысках участвовали по меньше мере сотня человек. Сам Трамп считает произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году.