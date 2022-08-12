МАГАТЭ активизирует контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую ЗАЭС

Ранее постпред РФ при ООН заявил, что страна рассчитывает на скорейший визит экспертов международного агентства.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) активизирует консультации с Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций (ООН) для отправки миссии на Запорожскую АЭС. Об сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Я консультируюсь и намерен активизировать консультации с Украиной, Российской Федерацией и, разумеется, с ООН», - сказал он во время выступления на созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности ООН.

Гросси добавил, что департамент ООН по охране и безопасности должен быть вовлечен в организацию поездки миссии.

На заседании постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на атомную электростанцию. Он заверил, что Россия готова оказать максимальное содействие в решении всех организационных вопросов.

Вооруженные силы Украины за последние дни неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС. Власти Запорожья заявляют, что силовики целенаправленно бьют по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения реактора. В МИД РФ тактику украинских военных назвали актами ядерного терроризма.