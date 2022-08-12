В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МАГАТЭ активизирует контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую ЗАЭС

Анна Касаткина
02:08 12.08.2022
Ранее постпред РФ при ООН заявил, что страна рассчитывает на скорейший визит экспертов международного агентства.
МАГАТЭ активизирует контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую ЗАЭС
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) активизирует консультации с Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций (ООН) для отправки миссии на Запорожскую АЭС. Об сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Я консультируюсь и намерен активизировать консультации с Украиной, Российской Федерацией и, разумеется, с ООН», - сказал он во время выступления на созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности ООН.

Гросси добавил, что департамент ООН по охране и безопасности должен быть вовлечен в организацию поездки миссии. 

На заседании постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на атомную электростанцию. Он заверил, что Россия готова оказать максимальное содействие в решении всех организационных вопросов.

Вооруженные силы Украины за последние дни неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС. Власти Запорожья заявляют, что силовики целенаправленно бьют по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения реактора. В МИД РФ тактику украинских военных назвали актами ядерного терроризма.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:01 Армия
Командующий ВВС РФ рассказал, как Россия применяет ракету «Кинжал» на Украине
20:05 В стране и мире
Видео
Врач клиники в Видном объяснила, почему важно ревакцинироваться на фоне роста COVID-19
18:45 В стране и мире
Опубликованы кадры последствий ударов ВСУ по Запорожской АЭС
18:08 В стране и мире
ЕК предложила бороться с засухой повторным использованием воды из сточных сооружений
18:25 В стране и мире
Видео
В Новой Москве произошел взрыв на электроподстанции
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.